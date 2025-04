Modelo se pronuncia sobre ameaças de Davi Brito: "Lutar pela nossa vida"

A modelo Tamires Assis, 34, falou nesta quinta-feira, 17, sobre as ameaças que sofreu do ex-BBB e antigo affair, Davi Brito. Em vídeos publicados nos stories do Instagram, a dançarina deu mais detalhes sobre a denúncia de violência psicológica movida contra o campeão do reality e encorajou outras mulheres a relatarem situações de agressão.

