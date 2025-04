Final do BBB 25 é hoje; veja prêmio, enquete parcial, participantes e mais

Da esquerda para direita: Guilherme, Renata e João Pedro, os finalistas do BBB25 / Crédito: Manoella Mello/Globo/Divulgação

Após a saída de Vitória Strada, o BBB 25 se encaminha para a final nesta terça-feira, 22 de abril, com um pódio formado por Renata, Guilherme e João Pedro. Os três participantes continuam na disputa pelo prêmio, cujo ganhador será revelado hoje no programa ao vivo apresentado por Tadeu Schmidt.

Além de uma retrospectiva dos cem dias de confinamento, a final do BBB 25 terá a presença de familiares dos participantes e apresentações musicais de ex-BBBs de outras edições.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O programa está previsto para ser exibido a partir das 22h30min no horário de Brasília, logo após a novela Vale Tudo, na TV Globo e no Globoplay. Qual o grande prêmio do BBB 25? Marcado como a temporada das duplas, o BBB 25 chega ao final com apenas um vencedor que irá levar para casa um prêmio no total de R$ 2.720.000 (dois milhões e setecentos e vinte mil reais), além de outros prêmios conquistados ao longo do jogo. BBB 25: vencedor do prêmio precisa pagar Imposto de Renda? ENTENDA Guilherme conquistou um imóvel no valor de R$ 260 mil, após ganhar sua primeira liderança, e um carro por ter resistido 12 horas na prova que garantiu sua vaga na final.

João Pedro foi líder quatro vezes ao longo do BBB 25, conquistando dois apartamentos e R$ 10 mil na dinâmica do "Pegar ou Guardar". Já Renata acumula um apartamento no mesmo valor como prêmio por vencer uma prova do líder. Enquete parcial aponta campeão do BBB 25 Atualizada às 8h20min de hoje, a enquete parcial do Uol aponta Renata como a grande campeã do BBB 25 somando 61% das intenções de voto. Vale destacar que ela é a primeira participante cearense a chegar em uma final do programa. Mesmo com o favoritismo da participante, Guilherme desponta como segundo lugar com 26,79% dos votos. Por último, João Pedro soma 12, 21% da preferência do público.

BBB 25: Quais ex-BBBs se apresentam na final? Para celebrar a grande final do BBB 25, foram convidados diversos cantores e cantoras que fizeram parte de edições anteriores do programa. São eles: Flay do BBB 20;

Juliette, Projota, Fiuk, Pocah e Rodolffo (com sua dupla Israel) do BBB 21;

Maria Bomani do BBB 22;

Aline Wirley e Marvvila do BBB 23; e

Wanessa Camargo do BBB 24. Além dos brothers, a voz da música tema do reality show, Paulo Ricardo, também se apresenta. Quem são os finalistas do BBB 25? Se você acompanhou pouco a edição ou deseja relembrar a trajetória dos finalistas, confira a seguir um breve resumo da trajetória de Renata, Guilherme e João Pedro ao longo do BBB 25.