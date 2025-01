Juliette lança EP 'Esquenta' em uma versão mais ousada e sensual

O Ep com duas músicas é a primeira parte de projeto musical que vai se transformar no novo álbum de Juliette

Com as duas músicas, o lançamento revela uma versão mais ousada, sensual e divertida da artista . O projeto tem como proposta descrever um ambiente de festa e mostrar as diversas etapas de uma noite animada, desde a dança, passando pelo flerte e animação de estar entre amigos. Em entrevista ao Vida & Arte , Juliette contou mais sobre os bastidores do EP.

“Esquenta” , esse é o nome da primeira parte do mais novo EP da cantora Juliette , lançado nesta quinta-feira, 30, em todas as plataformas digitais. “Boyzinho” e “Quarto Proibido” fazem parte do novo trabalho da artista.

Para ela, a produção vai mostrar umas de suas facetas preferidas, que é essa de festa, "bagaceira", curtindo com as amigas , flertando, dançando, brincando.

Ela explica que o trabalho vai ser dividido em dois EPS com duas músicas cada e depois um álbum inteiro. “Eu já lancei EP inteiro, eu já lancei single, eu já lancei várias coisas e eu não tinha feito dessa forma ainda. Então, às vezes eu acho que quando lança um EP inteiro, algumas músicas são injustiçadas, digamos assim. E eu queria poder trabalhar as músicas melhor”.

“Eu queria músicas que contassem do início ao fim o rolê de uma festa. Sabe aquelas festas que duram 12 e 15 horas, em que entram várias bandas? Depois entra DJ, tipo uma rave com várias sonoridades, forró, funk, piseiro ”, descreve.

As personagens Rosa Palmeirão , da novela “Porto dos Milagres” e Capitu, do romance “Dom Casmurro”, escrito por Machado de Assis , serviram como base para a inspiração.

O conceito visual do EP foi desenvolvido a partir de memórias que Juliette compartilhou ao longo de todo o processo para este trabalho, com referências da teledramaturgia brasileira , trilhas sonoras e personagens de novelas.

A artista conta que neste trabalho se sente mais leve para explorar todas as suas facetas.

“Esse projeto tá muito tranquilo e divertido. Eu não me preocupei do jeito que me preocupei nos anteriores. Eu tinha muito medo no início, acho que eu ficava muito, ‘ai, eu tenho que fazer assim, assim, assim’. E agora estou mais segura, acho que esse projeto fluiu mais orgânico mesmo”, conta.

Questionada sobre sentir pressão do público para continuar produzindo trabalhos musicais, a cantora esclarece que é muito consciente de tudo que produz e que faz as coisas para ter orgulho e se divertir. Ela confessa que, nesse momento, se sente mais segura no meio musical, comparada ao início de carreira, logo após sair do BBB.