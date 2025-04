Renata no BBB 25: cearense emparedada chora ao fazer malas no reality

No Quarto Nordeste do BBB 25, a sister escondeu o rosto e começou a chorar, neste domingo, 13, afirmando estar cansada

Na reta final do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25), a cearense Renata começou a chorar enquanto arrumava as suas malas no Quarto Nordeste. A sister é uma dos três emparedados e pode deixar a “casa mais vigiada do Brasil” neste domingo, 13.

“Ai, Senhor, eu estou cansada”, desabafou, a voz embargada, baixando a cabeça para esconder o choro e colocando a mão no rosto, ainda abalada. A participante disputa a permanência com Vitória Strada e Vinícius.