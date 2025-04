BBB 25: Tadeu faz alerta sobre ações de Maike e Vinícius

Produção havia advertido Maike diversas vezes por atitudes agressivas com Renata; Vinícius foi alertado por brincadeira insistente com João Pedro

O apresentador do Big Brother Brasil 2025 ( BBB 25 ), Tadeu Schmidt, fez um alerta à casa sobre as atitudes de Maike e Vinícius . As ações ocorreram na madrugada dessa quinta-feira, 10, e o puxão de orelha foi dado no programa do mesmo dia.

Tadeu advertiu Maike e Vinícius sobre as ações. Ele ressaltou a importância de respeitar o espaço e o corpo alheios, e de atender prontamente quando outra pessoa pedir para cessar qualquer atitude que lhes cause desconforto ou incômodo.

Vinícius, por sua vez, havia sido insistente em brincadeiras com João Pedro. Ao contrário do atrito entre Maike e Renata, no entanto, a situação de Vinícius e João Pedro foi entendida pelos envolvidos apenas como zombaria .

Ainda assim, ao longo do dia, fãs do programa pediam, nas redes sociais, a expulsão de Maike. Ele não foi desclassificado do programa, mas, pouco após a advertência de Tadeu, acabou eliminado no Paredão.

BBB 25: eliminação mais rápida ocorreu devido ao Modo Turbo

Devido à dinâmica do Modo Turbo, a eliminação ocorreu logo no início do programa. Após o resultado do Paredão, houve a Prova do Líder, que foi vencida por João Pedro.

