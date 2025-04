Renata e Maike no BBB 25: romance ou estratégia?

Relação entre os brothers gera dúvidas no público, que questiona se há um casal em formação ou apenas estratégias de jogo; entenda

Na festa do último domingo, 6, Maike e Renata se beijaram e surpreendeu tanto o público fora de casa como os participantes do reality.

A reta final do Big Brother Brasil 25 ( BBB 25 ) tem gerado movimentações intensas entre os participantes. Um dos vínculos que mais despertam curiosidade do público é o de Maike e Renata , que viveram um affair na casa, mas que antes oscilava entre flertes, afastamentos e trocas de farpas. O brother foi eliminado em paredão muito acirrado.

Antes, Maike já havia falado para Renata que queria “beijar sua boca”. A bailarina, natural do Ceará, reagiu com cautela e lembrou que o brother já havia se envolvido com outra participante. “Sou muito cautelosa com isso. Pra mim, tem que ser muito certo pra acontecer alguma coisa”, disse Renata.

O clima azedou ainda mais quando Renata afirmou: “Você está fazendo jogo duplo”. A acusação caiu como uma bomba e gerou desconforto visível. Maike tentou se defender dizendo que não estava jogando contra ela, mas a dúvida ficou no ar.

“Me incomoda esse excesso de proximidade com as meninas, principalmente sabendo que a gente está em lados opostos do jogo”, declarou a cearense.

Nem só de flertes vive a dupla. Em várias conversas dentro da casa, em relação ao jogo, Renata já havia demonstrado desconforto com o comportamento de Maike, especialmente em relação à proximidade dele com outras sisters, como Camila e Thamiris.

Na madrugada desta quinta-feira, 10, Maike recebeu duas advertências da produção do BBB 25 após atitudes consideradas invasivas com Renata.

O episódio reforçou uma tensão latente que acompanhava a relação entre os dois. Para alguns espectadores, era apenas pressão do confinamento. Para outros, pode ser o fim de uma conexão que nunca chegou a se consolidar.

A situação gerou forte repercussão nas redes sociais, com a hashtag #ForaMaike entre os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter), levantando debates sobre consentimento e pressionando pela eliminação do participante, que enfrenta o paredão ao lado de Renata e Vinicius.

Renata e Maike no BBB 25: o que dizem as famílias dos participantes?

Fora da casa, os familiares também acompanham as movimentações. Em entrevistas ao Gshow, as mães de Maike e Renata comentaram a possível relação amorosa dos filhos dentro do programa.

A mãe de Maike afirmou que o filho é carinhoso e costuma fazer amizades com facilidade. Já a mãe de Renata disse que vê sinceridade na filha, mas que ela é muito centrada e cautelosa com sentimentos.

Ambas reforçaram que o mais importante é que eles estejam bem e que confiam nas decisões deles. A postura das famílias agradou ao público, que elogiou o tom respeitoso e ponderado.

A repercussão nas redes sociais é grande. Perfis de fãs seguem alimentando o “ship” do casal, com montagens e torcidas. A hashtag #MaikeNata chegou a entrar nos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter) após a festa.

Renata e Maike no BBB 25: astrologia, química e estratégia de jogo

Se depender dos signos, o casal teria muito a conversar. Maike é taurino; Renata, aquariana. De acordo com análise de sinastria publicada no Gshow, essa combinação pode gerar tanto atração intensa quanto conflitos, já que ambos são determinados, mas com visões de mundo diferentes.

Taurinos são intensos e estáveis. Aquarianos prezam pela liberdade e racionalidade. No ambiente do BBB, essa tensão pode se traduzir em momentos de interesse e afastamento — exatamente o que o público vem assistindo nas últimas semanas.

Além dos signos, estratégias de permanência no jogo também estão em pauta. Há quem acredite que Maike tentava se reaproximar de Renata como forma de suavizar sua imagem perante o público. Outros enxergavam sinceridade em suas ações, mesmo com as interferências do jogo.

