BBB 25: quem venceu a prova do anjo hoje, 11? Quem foi pro Monstro?

Após conseguir o melhor tempo na primeira fase com Diego Hypólito e Guilherme, na segunda fase, o brother que saiu campeão conseguindo o poder do Anjo foi Vinicius .

Em clima de reta final com top 7 já estabelecido, mais uma Prova do Anjo do Big Brother Brasil 2025 ( BBB 25 ) aconteceu na tarde desta sexta-feira, 11 de abril (11/04/25). A disputa determinou o Anjo da semana, que é também o último Anjo da edição.

Ao começar a prova, os celulares são preenchidos com bolinhas, representando a memória cheia do dispositivo. O objetivo dos jogadores é “liberar espaço”, ou seja, retirar o maior número possível de bolinhas do interior da cabine, simulando a exclusão de arquivos.

No primeiro ambiente, cada jogador começa em sua bancada, onde encontra seis celulares fixados. Em cada um deles, há uma pergunta — mas as respostas não estão ali.

O objetivo é assistir com atenção aos vídeos e, depois, associar corretamente cada conteúdo à pergunta correspondente nos celulares da bancada. Ganha quem for mais rápido e certeiro .

Para descobrir as respostas, eles precisam se deslocar até o segundo ambiente, onde estão posicionados 12 celulares gigantes, numerados de 1 a 12. Cada um desses celulares exibe um vídeo diferente, com conteúdos que ajudam a responder às perguntas da primeira sala.

Na disputa que exigiu dos brothers um misto de velocidade e sorte, os três participantes que conseguiram concluir a prova em meio a um mar com 30 mil bolinhas foram Guilherme, Diego Hypólito e Vinícius.

Agora, os três se enfrentam na segunda fase da prova, valendo o cargo de Anjo da Semana.

Segunda Fase

Na disputa entre os três brothers, Vinícius foi o mais rápido e conseguiu se eleger o último Anjo do BBB 25.

BBB 25: Como será o Castigo do Monstro?

Após a definição de Vinícius como o novo Anjo, o brother escolheu Renata para o castigo do Monstro, intitulado "Bolinhas Douradas".

Na dinâmica da vez, a missão é simples, mas exige concentração: a cearense deverá levar bolinhas douradas de um lado para o outro.

Essas bolinhas estarão posicionadas do lado de fora da estrutura e a movimentação deve ser feita com cuidado — só é permitido usar os dedos das mãos, conduzindo uma bolinha por vez até o outro lado.

Além da tarefa, houve um custo: Renata perdeu 300 estalecas automaticamente.

Listas dos participantes do BBB 25: Camarote

Veja a lista completa de quem ainda está no grupo Camarote.

Vitória Strada - CONHEÇA

Atriz e influenciadora, Vitoria Strada tem 28 anos e nasceu em Porto Alegre (RS).

Diego Hypolito - CONHEÇA

Diego Hypolito, de 38, é ginasta nascido em Santo André, São Paulo. Filho do motorista de ônibus Wagner Hypolito e da costureira Geni Matias, durante a infância viveu em um contexto de escassez. É irmão de Danielle.

Listas dos participantes do BBB 25: Pipoca

Veja a lista completa de quem ainda está no grupo Pipoca.

Vinícius - CONHEÇA

Vinícius entrou com a amiga, Aline, eliminada no Paredão durante o mês de março. Os dois se conheceram há sete anos a caminho de um trabalho em Salvador e nunca mais se afastaram.

João Pedro - CONHEÇA

João Pedro tem 21 anos, é natural de Goiatuba e mora em Buriti Alegre, cidades de Goiás. Entrou no reality com o irmão gêmeo, João Gabriel. Dentre tudo o que dividem desde que nasceram estão a profissão e o estado civil: são solteiros pecuaristas.

Renata - CONHEÇA

Renata, de 32, é natural de Fortaleza, no Ceará. Entrou no programa com Eva. As duas se conheceram há 25 anos em um projeto social onde iniciaram sua trajetória na dança e na amizade. De lá para cá, passaram por diversos processos seletivos, dançaram profissionalmente e viveram juntas todas as etapas da vida.

Guilherme e Joselma - CONHEÇA

Guilherme Vilar, fisioterapeuta de 27 anos de idade, entrou no BBB 25 com a sogra. Escolher Joselma e não a esposa, Letícia, ou um dos três irmãos, foi para evitar conflitos na casa — Guilherme conta nunca ter se desentendido com ela.

BBB 2025: VEJA os recordes de rejeição ao longo das edições