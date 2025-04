BBB 25: como Renata chegou ao Top 7 do reality show?

Renata venceu provas e conquistou liderança no BBB 25 até chegar no top 7 finalistas / Crédito: Instagram / Renata

Renata começou sua trajetória no Big Brother Brasil 25 (BBB 25) com uma vitória importante: ao lado de Eva, sua amiga de longa data, venceu a primeira prova de resistência da temporada, ainda na estreia do programa. A dinâmica, que durou mais de seis horas, garantiu imunidade no primeiro paredão e R$ 10 mil em compras para a dupla. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Logo nas semanas seguintes, Renata voltou a se destacar nas disputas. Em 15 de fevereiro, ela venceu a Prova do Anjo em dupla com Vinícius. A vitória rendeu imunidade, um prêmio em dinheiro e o poder de proteger outro participante da berlinda.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Mais adiante, no fim de março, Renata se consagrou como Líder da Semana ao vencer a 10ª Prova do Líder. A disputa exigiu estratégia, velocidade e concentração. Ao derrotar Eva e Vitória Strada na etapa final, ela assumiu o comando da casa. Essas vitórias ajudaram a cearense a escapar de paredões cruciais e consolidaram sua imagem como uma competidora forte e estratégica no jogo. Edisca transforma vidas por meio da educação e da dança em Fortaleza; CONHEÇA escola onde cearenses do BBB se conheceram

Renata no BBB 25: aliança com Eva e rivalidades com brothers marcam sua trajetória Além das vitórias, Renata se destacou pela forma como se relacionou com os demais participantes. Desde o início, formou uma aliança sólida com Eva, sua amiga fora da casa. Juntas, protegeram-se mutuamente e tomaram decisões em grupo, o que fortaleceu a presença de ambas no jogo.

No entanto, a cearense também protagonizou momentos de atrito, especialmente com Vinícius. Em um dos “Sincerões”, os dois discutiram ao vivo, gerando tensão no grupo. Após o episódio, Renata foi consolada por Maike e demonstrou seu lado emocional. Relação de Renata com Maike A relação com Maike também oscilou entre cumplicidade e desconfiança. Em alguns momentos, os dois se aproximaram, mas em outros, Renata chegou a criticar o comportamento do brother, acusando-o de fazer “jogo duplo”. Mesmo com esses conflitos, Renata se manteve firme no jogo. Sua autenticidade e uso de expressões regionais conquistaram o público e viralizaram nas redes sociais, reforçando sua identidade nordestina.

Renata no BBB 25: popularidade nas redes e apoio cearense ajudam na permanência Trajetória de Renata até o top de 7 finalistas do BBB 25 é marcada por alianças, conquistas e paixão do público cearense Crédito: Instagram / Renata A torcida por Renata tem sido um dos fatores centrais para sua permanência no BBB 25. A cearense conta com forte apoio popular nas redes sociais, onde fãs organizam mutirões a cada paredão. No último, realizado em 10 de abril, ela venceu Maike e Vinícius e garantiu lugar entre os sete finalistas.