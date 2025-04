Enquete Renata x Vitória no BBB 25: quem vai ganhar? Veja votação

Com histórico de conflitos e paredões, Renata e Vitória se firmam como favoritas ao prêmio do BBB 25; vote na enquete e veja na votação quem deve ganhar

Às vésperas da formação do Top 7 no Big Brother Brasil (BBB 25), duas participantes despontam como as grandes favoritas ao título da atual temporada do reality show. Em uma disputa entre Pipoca e Camarote, Renata e Vitória Strada são as duas com as torcidas mais engajadas. Confira abaixo a enquete e veja na parcial da votação quem deve ganhar o reality.

Representando o grupo Pipoca, a cearense Renata entrou no programa acompanhada da amiga Eva. A sister ganhou ainda mais destaque após sua participação na “Vitrine do Seu Fifi”, na qual foi levada para uma espécie de Casa de Vidro, recebendo informações do público externo.