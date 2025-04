Enquete Uol BBB 25: votação do paredão atualizada; quem sai hoje, 6

Maike, João Pedro e Dani estão no Paredão do BBB 25; confira resultado parcial da votação atualizada da enquete Uol de hoje (06/04) e veja quem sai

O participante mais votado será eliminado no paredão deste domingo, 6, por meio do Gshow. A disputa entre Dani, João Pedro e Mike neste Paredão mantém a dinâmica da berlinda individual, após o fim da votação em duplas.

A eliminação acontece no domingo, 6, já que o programa está no Modo Turbo. O voto é para sair: João Pedro, Daniele ou Maike.

Quem sai hoje (06/04) do BBB 25? Veja votação atualizada da enquete Uol

A enquete Uol aponta a eliminação de Dani com 47,14%, com João Pedro em segundo, com 45,58%, e Maike em terceiro, com 7,28%.

Daniele Hypolito - 47,14%

João Pedro - 45,58%

Maike - 7,28%

VEJA como estava a votação da Enquete Uol ontem (05/04)

Quem sai hoje (06/04) do BBB 25? Veja votação atualizada da enquete O POVO

A enquete O POVO reforça a votação da enquete Uol e mostra Maike com 17, 28%, seguido de João Pedro (35, 17%) e Dani que atingiu 47, 55% — a maior porcentagem das votações.