Enquete Uol BBB 25: votação paredão atualizada hoje, 5; quem sai

Editor adjunto do O POVO Online

João Pedro, Dani e Maike disputam permanência no Paredão do BBB 25; veja resultado parcial da votação atualizada da enquete Uol de hoje (05/04)

João Gabriel ganhou a prova do anjo e ficou imune. Vitória Strada conseguiu a liderança e colocou na mira os dois irmãos e Renata. No entanto, indicou João Pedro.

Já na enquete disponibilizada pelo O POVO, Maike está com 17,78%, seguido de João Pedro (34,34%) e Dani que atingiu 47,87% - a maior porcentagem das votações.

A enquete disponibilizada pelo portal Uol aponta a eliminação de João Pedro, seguido de perto de Daniele, e mais distante, Maike. Confira as porcentagens:

A eliminação acontece no domingo, 6, já que o programa está no Modo Turbo. O voto é para sair: João Pedro, Daniele ou Maike.

"Me colocou no 'monstro' com justificativas que não concordei. Eu vou, questiono e pergunto", argumenta a atriz.

Na prova do líder, quem terminasse em 2º e 3º lugar teria que entrar em consenso para indicar uma pessoa ao paredão. Assim, Maike e Delma tiveram que se reunir e pensar num nome em conjunto.

A escolha da dupla foi a ginasta olímpica. No confessionário, o nadador recebeu cinco votos, sendo o mais escolhido da casa.