Enquete Paredão BBB 25: votação atualizada; quem sai hoje (06/04)

Daniele, João Pedro e Maike estão na berlinda. A votação do público na enquete O POVO aponta quem deve sair neste domingo, 6, no Big Brother Brasil 2025 (BBB 25).

A eliminação acontece neste domingo, já que o programa está no "modo turbo", ou seja, as atividades estão sucedendo de forma mais veloz.

Dani - 47,55% João Pedro - 35,17% Maike - 17,28%

Quem sai hoje (06/04) do BBB 25? Veja votação atualizada da enquete Uol

A enquete Uol reforça a saída de Dani com 47,14%, com João Pedro em segundo, com 45,58%, e Maike em terceiro, com 7,28%.

Daniele Hypolito - 47,14%

João Pedro - 45,58%

Maike - 7,28%

Enquete BBB 25: como foi formado o paredão?

João Gabriel ganhou a prova do anjo e ficou imune. Vitória Strada conseguiu a liderança e colocou na mira os dois irmãos e Renata. No entanto, indicou João Pedro.

"Me colocou no 'monstro' com justificativas que não concordei. Eu vou, questiono e pergunto", argumenta a atriz.