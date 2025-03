BBB 25: veja como ficou a divisão entre VIP e Xepa

Após vencer a liderança, Renata definiu a divisão entre VIP e Xepa para esta semana no Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) / Crédito: Reprodução/Globoplay

Após a décima Prova do Líder do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25), a participante vencedora, Renata, escolheu a divisão entre VIP e Xepa. Pela dinâmica do programa, parte dos jogadores terá acesso a mais opções de alimentos e acesso ao Quarto do Líder, enquanto o restante deverá encarar um cardápio limitado. No entanto, uma mudança importante ocorre esta semana. BBB 25: Como ficou a divisão entre VIP e Xepa? A décima Prova do Líder do BBB 25 foi disputada na quinta-feira, 20. O embate terminou com Renata como campeã.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ela teve direito a escolher apenas mais um participante para acompanhá-la no VIP. As demais pulseiras já estavam garantidas, devido à dinâmica do Pegar ou Guardar, para Delma, Guilherme e Vinícius. A escolhida por Renata foi Eva. Assim, a divisão da casa entre VIP e Xepa foi definida como: