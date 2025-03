BBB 24: Gracyanne se desculpa e desabafa: 'Vergonha de ter vivido isso'

Gracyanne Barbosa relembra momento difícil, pede desculpa por 'roubar' comida e chora ao contar história de vida / Crédito: Globoplay/reprodução

Gracyanne Barbosa convocou os participantes do BBB 25 para uma conversa na sala da casa na tarde de sábado, 15. A modelo de fisiculturismo desabafou com os brothers e se desculpou com grupo. A motivação da conversa foi a acusação da sister Renata Saldanha sobre a musa fitness roubar comida dentro do confinamento.

"Bom, gente, eu queria pedir desculpas para todos vocês. Acho que a maioria já sabe que eu estava pegando comida, e não espero que ninguém entenda, eu só queria explicar o que acontece comigo", ela inicia no desabafo.

Com o acontecimento, Gracyanne chorando resgata período “difícil” de sua vida, em que ela afirma ter passado fome. "Me levou para um lugar que eu achei que nunca mais ia visitar, são coisas que eu nunca compartilhei com ninguém, não queria que ninguém soubesse, não queria dividir com ninguém, de quando eu passei fome, de quando eu tinha que comer no lixo", comenta. Nesse momento, Aline levanta e abraça a sister. Logo em seguida, a empresária recebe abraços dos brothers e é consolada pelo grupo. "Você é uma guerreira, todo mundo sabe disso", Guilherme assegura.

Gracyanne no BBB 25: O que aconteceu? Guilherme, que é o líder desta semana, usou a Central nesta sexta,14, para saber das fofocas inéditas contadas por Renata. No momento, Gracyanne Barbosa era o assunto principal da conversa ouvida pelo brother. "Disse que era ela que pegava os ovos do Diego de madrugada, e diz que ela falava de todo mundo da casa", conta Renata, sobre o que ouviu na Vitrine do Seu Fifi. Na festa da madrugada deste sábado, 15, Gracyanne Barbosa chorou no Quarto Nordeste. Quando Daniele Hypolito e Vinícius entrou no cômodo, os dois consolaram Barbosa, que relatou o seu passado.

Para consolar a participante, Vinícius comentou que ninguém está isento de errar. A ginasta completou afirmando que o mais importante a empresária já fez, que foi admitir o erro. "O maior erro é quando a gente erra e não reconhece. Você teve uma grandeza gigante de reconhecer isso. É o que eu te falei, não fica se martirizando", destacou. A modelo argumentou as opiniões dos colegas: "Me levou a lembrar de coisas que eu passei, que eu achei que nunca mais eu ia reviver, e aqui eu não consigo controlar. E eu falei para ela: 'Renata, não é sobre comer. É sobre pensar na insegurança de não ter'. Porque eu nunca conversei com ninguém e eu achava que ia conseguir esconder isso para o resto da minha vida". "Gra, foi por isso que o Di sempre te falou que é importante a gente contar a nossa história", relembrou a ginasta. "Eu não quero contar. Eu não quero contar nada do que eu passei", respondeu a empresária.