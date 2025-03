BBB 25: Jurídico de Aline diz que pode processar equipe de Renata por postagens contra a baiana

A polêmica entre Aline e Renata dentro do BBB 25 ultrapassou os muros da casa e foi parar no campo jurídico. Após a equipe de Renata sugerir em postagens que Aline teria ameaçado a participante, os advogados da policial divulgaram uma nota nessa quarta-feira, 12, repudiando as acusações e prometendo tomar as “medidas legais cabíveis”.

As postagens da equipe de Renata destacavam falas de Aline durante uma conversa com outros brothers, insinuando que suas declarações poderiam ser interpretadas como uma ameaça. “Me diga, Aline, isso foi uma ameaça? O que você iria fazer?”, questionaram na publicação. O posicionamento gerou grande repercussão nas redes sociais.