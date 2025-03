Aline sobre briga com bailarinas no BBB 25: 'Parecendo uma gralha'

As participantes cearenses Renata e Eva discutiram com Aline após a formação de paredão deste domingo, 16, no BBB

Após a formação do 9º paredão no Big Brother Brasil , que emparedou Daniele Hypólito, Eva e Gracyanne Barbosa , uma discussõu acalourada entre Renata, Eva e Aline aconteceu na cozinha neste domingo, 16. O "bate-boca" começou quando Guilherme questionou os votos do grupo das cearenses, o quarto Fantástico.

A discussão ganhou tom elevado quando a baiana Aline afirmou que a dupla de cearenses é de "correr" do jogo. "Correr de ti, Aline?", questionou Eva, que foi respondida: "Eu acho que a estratégia sua é correr . Porque você não sustenta no peito".

Renata e Aline discutem no BBB 25: 'Não vou mais baixar a cabeça para você'

BBB 25: motivo da briga entre Aline, Eva e Renata

Segundo Guilherme, Renata e Eva foram incoerentes por mudar o voto do quarto Fantástico de Aline para Daniele Hypólito. "Vocês estão muito nervosas, gente. O que é isso? Tô muito preocupada com a saúde mental de vocês", debochou a policial militar, que pediu que as cearenses abaixassem o tom da voz.