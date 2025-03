BBB 25: Antes de Diogo, Aline diz ter ficado com famoso fora da casa

Aline comenta já ter ficado com outros famosos, além de Diogo Almeida, antes de entrar no BBB 25

A casa do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) está em agitação em todos os cômodos. De brigas na cozinha a desabafos nos quartos, os participantes aproveitam a estadia no reality show para revelar segredos da vida fora do programa da Globo.

Na madrugada desta segunda-feira, 17, Aline, Vitória, Guilherme e Vinícius comentaram sobre seus relacionamentos passados e chegaram a mencionar a participação de famosos nas edições atuais do BBB.