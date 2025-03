BBB 25: veja quem ganhou a Prova do Líder hoje (20/03)

Prova do Líder aconteceu nesta quinta-feira, 20 de março (20/03) no Big Brother Brasil 2025; veja regras e quem ganhou a disputa

A disputa deixa o vencedor imune na formação do Paredão e dá direito ao Quarto do Líder. Quem ganha também pode definir VIP e Xepa , e indicar alguém à berlinda na dinâmica desta semana.

A décima Prova do Líder do Big Brother Brasil 2025 ( BBB 25 ) aconteceu em duas fases diferentes, começando nessa quinta-feira, 20 de março (20/03). Apenas a vencedora da etapa final, Renata , garantiu o símbolo da liderança no reality show.

Na dinâmica, os brothers se dividiram em dois grupos, cada um com seis participantes. Em seguida, os integrantes desempenharam funções diferentes, como explicado pelos dummies do reality show.

O primeiro jogador deveria se agarrar a um grande frasco de amaciante, enquanto o segundo e o terceiro jogadores giravam o volante para levá-lo até o outro lado. Logo, o primeiro deveria pegar uma embalagem e fazer o retorno com o auxílio dos parceiros, que ainda giram o volante.

Quem receberá as embalagens, colocadas no passador de amaciante, é o quarto jogador, que deverá dispô-las sob uma superfície suspensa. Já o quinto e o sexto jogadores seguram as cordas para manter a superfície fora do chão.