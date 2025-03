BBB 25: Governo do Ceará rebate xenofobia contra Renata e Eva

Nas redes sociais, as participantes Eva e Renata foram alvo de xenofobia sobre o sotaque e a origem cearense; entenda

O governo do Ceará publicou nesta segunda-feira, 17, uma resposta aos comentários xenofóbicos de internautas contra Renata e Eva , participantes cearenses do Big Brother Brasil 2025 ( BBB 25 ). A réplica foi compartilhada em perfil oficial nas redes sociais.

“Poderíamos passar dias listando as conquistas do Estado na educação, na cultura, na ciência e em todas as áreas. Mas quem precisa estudar sobre essa terrinha maravilhosa são eles, né? Nós já temos muito orgulho de viver aqui”, completou o perfil.