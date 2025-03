Volta de Renata ao BBB 25 tem abraços e discussão; veja reação

Renata conta aos brothers o que descobriu na dinâmica / Crédito: Reprodução/Gshow

O Big Brother Brasil (BBB) teve mais um retorno nesta sexta-feira, 14. Após participar da dinâmica da Vitrine do Seu Fifi - nova versão da Casa de Vidro - Renata voltou ao confinamento nesta manhã. Eva e outros aliados comemoraram a volta da bailarina, enquanto Aline e Guilherme demonstraram preocupação com as informações que a sister pode trazer ao jogo.

BBB 25: Renata abraça Eva e aliados em volta ao reality A cearense Renata voltou à Casa acordando os outros participantes. Ao escutar a voz da amiga, Eva levantou da cama e correu para abraçá-la. Em seguida, ela aproveitou para abraçar Vilma e os gêmeos João Pedro e João Gabriel. Depois, a sister desceu para a sala de estar e reuniu outros participantes. BBB 25: Renata e Aline discutem

O primeiro grande momento após a volta de Renata foi a discussão da bailarina com Aline. A sister apontou que Aline queria votar nela no paredão em que Eva foi para a berlinda. A policial militar rebateu negando as acusações.

Renata acusou Aline de ser falsa e a discussão começou, com Aline revidando o xingamento. BBB 25: Renata conversa com aliados sobre votos do paredão

Depois de discutir com Aline, Renata subiu até o Quarto Fantástico com Eva, Vilma, João Pedro e João Gabriel e falou mais informações que conseguiu do público. Ela se voltou ao gêmeos e perguntou "somos aliados mesmo?", completando que tinha visto João Gabriel chamá-la de interesseira. O brother negou. Depois, ela afirmou que eles tinham que definir os votos da próxima berlinda e o grupo concordou em votar em Aline.

BBB 25: Guilherme tenta escutar conversa de Renata com aliados

Após Renata ir para o quarto com seus aliados, Guilherme e Aline foram para o quarto do líder tentar escutar a conversa pela câmera especial do líder. A dupla flagra Renata contando como é feito o Sincerão e o tempo acaba antes de eles conseguirem escutar algo sobre os rivais. Aline então vai para a porta tentando escutar através das paredes e Guilherme a segue. Momentos depois, Renata e os aliados abaixam o tom de voz por achar que estão sendo escutados.