BBB 25: veja dinâmica da semana e quando será o próximo Paredão

Dinâmica da nona semana do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) tem Prova do Líder e contragolpe / Crédito: Reprodução/GShow

A dinâmica da nona semana no Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) foi anunciada na noite desta quinta-feira, 13 de março (13/03). Veja a programação para os próximos dias. Esta semana, o programa terá mais um Paredão, com emparedado pelo líder e contragolpe. A movimentação será marcada também pela volta de Renata à casa.

BBB 25: dinâmica da semana A dinâmica da semana no BBB 25 começou nessa quinta-feira, 13, com a nona Prova do Líder. Veja como serão os próximos dias do programa:

Quinta-feira, 13/03 No programa desta quinta-feira, 13, ocorreu a nona Prova do Líder. Guilherme venceu a disputa. Sexta-feira, 14/03 Na sexta-feira, Renata voltará ao programa, após ter passado 24 horas na Casa de Vidro. Também ocorrerá o leilão do Poder Curinga. Esta semana, o Poder Direto permitirá eliminar alguém da Prova Bate-e-Volta, mandando o participante direto para o Paredão. Com a liderança, Guilherme precisará escolher seis participantes para colocar "na mira". Ao definir sua indicação à berlinda, deverá apontar uma pessoa entre estas cinco.



Sábado, 15/03 A programação do BBB 25 para o sábado, 15 de março, terá a nona Prova do Anjo. Nesta semana, o vencedor deverá escolher um participante para ficar imune às indicações ao Paredão. Domingo, 16/03 Dinâmica da nona semana do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) inclui formação de paredão no domingo, 16, com resultado na terça-feira, 18 Crédito: Reprodução/Globoplay No domingo, 16 de março, ocorrerá a formação do nono Paredão do BBB 25. Esta semana, além do líder, haverá duas imunidades: quem for escolhido pelo anjo, e Renata, que está na Casa de Vidro.