BBB 25: ex-brother Edilberto desmente presença em site adulto

BBB 25: Daniele Hypólito ganha presente inédito de Big Fone | ENTENDA

BBB 25: Edilberto foi eliminado do reality ao lado da filha

Seguindo a dinâmica de duplas que marcou a 25ª edição do BBB, os participantes Edilberto e Raissa (sua filha) foram eliminados no segundo Paredão do reality show, com média de 50,70% dos votos do público.

Os dois disputavam a permanência na casa mais vigiada com as duplas Vitória Strada e Mateus e Daniele e Diego Hypolito.