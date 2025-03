BBB 25: Seu Fifi conta fofocas 'pela metade' e desanima telespectadores; entenda

A alta cúpula do Big Brother Brasil 25 (BBB 25) segue inovando com dinâmicas para movimentar os participantes e aumentar o engajamento do público. A mais recente novidade foi o "Seu Fifi", introduzido nesta segunda-feira, 3.

O robô fofoqueiro gerou mais dúvidas do que certezas entre os participantes, reacendendo debates sobre os julgamentos dentro da casa. Seis confinados foram escolhidos para receber mensagens do robô, revelando o que vem sendo dito sobre eles pelos demais jogadores.