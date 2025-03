BBB 25: Na Casa de Vidro, Renata recebe dicas da mãe de Eva

Renata é escolhida para dinâmica da nova "Casa de Vidro" e recebe dicas e alertas do público; mãe de Eva, dupla de Renata no BBB 25, viajou para apoiar cearense

A cearense Renata foi a escolhida para ir à “Vitrine do Seu Fifi”, dinâmica do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) similar à “Casa de Vidro”, na manhã desta quinta-feira, 13.

Após votação do público, a participante foi levada ao espaço montado no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, e poderá interagir com os visitantes no local.