BBB 25: o que foi revelado à Renata na Casa de Vidro e quando ela volta

A cearense Renata deixou temporariamente a casa do Big Brother Brasil 25 (BBB 25) na manhã desta quinta-feira, 13, para participar da dinâmica “Vitrine do Seu Fifi”, uma versão repaginada da tradicional Casa de Vidro. A bailarina foi a mais votada pelo público e ficará confinada em um espaço montado no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

Após a dinâmica, Renata retornará ao jogo imune ao próximo paredão e com informações externas que podem influenciar suas estratégias dentro da casa.

A participante deve voltar ainda nesta quinta, 13, mas não foi revelado o horário. Dentro da Casa de Vidro, Renata disse ao público que deveria voltar hoje porque é dia de Prova do Líder. Para os participantes que estão na casa, o Big Boss havia informado que "seu retorno para a casa vai depender do seu desempenho". BBB 25: Jurídico de Aline diz que pode processar equipe de Renata por postagens contra a baiana; VEJA



Casa de Vidro do BBB 25: o que o público revelou para Renata? No shopping, Renata foi recebida por uma plateia animada e diversos cartazes com mensagens estratégicas para ajudá-la no jogo. O público revelou informações sobre alianças dentro da casa, possíveis traições e opiniões sobre os participantes. Sobre os gêmeos João Pedro e João Gabriel

“Não façam carinho nos gêmeos.”



“Renata, a gente quer treta! Treta! Big Treta Brasil! Foge dos Joãos, eu sei que você não quer, mas a galera não está gostando deles. Vai aos poucos.”



“Quem bater primeiro nos gêmeos, ganha o programa.”



“Os gêmeos são um mal necessário.” a amiga da renata mandando ela parar de alisar os gêmeos e jogar com EVA e VILMA.



Últimas notícias do Brasil “Ainda Estou Aqui ganhou o Oscar.”

“Neymar voltou pro Santos e vai ser pai de novo.”

“Beija-Flor ganhou o Carnaval do Rio.” Outros recados do público “Faz igual a Aline, eu quero fogo no parquinho!”

“Quando voltar, fale apenas que participou de uma dinâmica e que teve participação no FIFI (fofocas). Contar detalhes apenas para Eva.”

“Se arrumando para a festa, Aline e Vinicius te chamaram de ordinária.”

"Se arrumando para a festa, Aline e Vinicius te chamaram de ordinária."

"Você e Eva são duas fofas. Dona Vilma, uma querida. Guilherme, sensato. Dani, planta. No Sincerão, tentem ser as primeiras para não serem repetitivas. Maike e os gêmeos são os três patetas." A presença da bailarina na "Vitrine do Seu Fifi" deve impactar as próximas movimentações do jogo, já que Renata voltará com informações privilegiadas. Seu retorno está previsto para os próximos dias.