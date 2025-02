BBB 25: Com Babu e Fernanda, ex-brothers estarão no Sincerão

Arthur Aguiar, Babu Santana e Fernanda Bande vão participar do Sincerão desta segunda-feira, 17, no BBB 25 / Crédito: Reprodução/ gshow

Com o intuito de movimentar ainda mais a casa mais agitada do Brasil, a produção do Big Brother Brasil (BBB 25) está buscando se reinventar. Dessa forma, o Sincerão desta segunda-feira, 17, contará com a participação dos ex-BBBs Arthur Aguiar, Babu Santana e Fernanda Bande. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp O trio será responsável por comandar a dinâmica, na qual os participantes serão expostos a um confronto cara a cara, com o objetivo de apresentar suas estratégias e posicionamentos no jogo.

No programa ao vivo, os enfrentamentos acontecerão entre a líder (Eva), o anjo (Renata) e os emparedados do último paredão (Aline, Guilherme e Mateus). O episódio vai ao ar a partir das 22h25, logo após a novela Mania de Você .

BBB 25: participantes marcantes retornam Grandes nomes de edições passadas retornarão à casa do BBB 25 na noite de segunda-feira, 17. Arthur Aguiar, campeão do BBB 22; Babu Santana, participante do BBB 20; e Fernanda Bande, destaque do BBB 24, revisitarão o ambiente onde viveram intensos conflitos e momentos marcantes. Arthur Aguiar, campeão de sua edição, foi frequentemente escolhido para o Sincerão no ano em que venceu o programa. Membro do Camarote, teve sua maior rivalidade com Jade Picon, protagonizando diversos debates ao longo da temporada. BBB25: com R$ 260 mil, Eva conseguiria apartamento na área nobre de Fortaleza?; SAIBA MAIS



Também integrante do Camarote, Babu Santana participou da edição de 2020, ano em que o Sincerão foi lançado ao reality. Ao lado de Felipe Prior, Babu era constantemente escolhido pelos outros participantes para debates intensos durante a dinâmica. Destaque da última temporada, Fernanda Bande se tornou conhecida por suas atuações nos Sincerões, especialmente pelos confrontos acalorados contra Beatriz Reis e Alane Dias, que renderam momentos marcantes nas segundas-feiras do BBB 24. O jeito explosivo dos três ex-participantes, aliado às suas habilidades de oratória e referências afiadas, traz ainda mais emoção ao reality, que comemora 25 anos de estreia nesta edição.