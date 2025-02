BBB 25: mãe de cearense fala sobre a filha e emociona

Eulália, mãe de Renata do BBB 25, se emociona ao falar sobre filha / Crédito: Reprodução/ Thaís Meinicke/ gshow

O Ceará, mais uma vez, tem uma representante no Big Brother Brasil (BBB 25). Renata foi incentivada por sua mãe, Eulália, conforme um vídeo postado nas redes sociais da sister. Com orgulho, ela fala sobre a trajetória de sua primogênita. Na postagem, que já ultrapassa 100 mil visualizações no TikTok, Eulália comenta sobre a amizade de Renata com Eva. As duas entraram juntas na atual temporada do reality show.

O relato aconteceu enquanto Eva ocupava o castigo do monstro, no qual a bailarina precisava encontrar uma chave entre mais de mil para abrir um cadeado específico. Durante a dinâmica, Renata permaneceu ao lado da amiga.

"Hoje (domingo, 9), às 7h15 da manhã, quando vi a Eva sem conseguir abrir aquele cadeado e a Renata fazendo companhia para ela, percebi o quanto minha filha é uma pessoa linda e especial", afirmou Eulália. Renata no BBB 25: mãe tem sentimentos aflorados após dinâmica

A cearense continuou dizendo que a amizade da filha com Eva é fruto dos valores que transmitiu aos filhos durante a criação. Segundo ela, foi bastante rigorosa na educação. "Mas hoje não me arrependo, porque, às vezes, era necessário um certo nível de disciplina para que eles se tornassem as pessoas que são hoje", disse.

Eva e Renata relembram vida em ONG e Diego chora; CONHEÇA Edisca A mãe de Renata também revelou, no áudio postado no TikTok, que estava tão emocionada com o momento que isso afetou seu bem-estar. "Hoje fiquei até com dor de barriga, meu emocional ficou muito abalado... Mas é isso, faz parte do jogo", concluiu. Renata no BBB 25: Monstro abalou o psicológico

O castigo do monstro dado a Eva no BBB 25 deu o que falar no último domingo, 9. Após três horas na dinâmica, a bailarina finalmente encontrou a chave certa e abriu o cadeado.