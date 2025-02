Quem mais ganhou seguidores até agora no BBB? Veja o ranking

BBB 25: confira ganhos de seguidores de cada participante depois de um mês / Crédito: Reprodução/Globo

Nesta quinta-feira, 13, o BBB 25 completa um mês desde sua estreia. Desde o anúncio de cada participante, já é visível a mudança do engajamento nas redes sociais dos brothers e sisters. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp O POVO rankeou cada participante que segue na disputa de acordo com o ganho de seguidores desde o mês passado. Confira.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora BBB 25: veja ranking de maior ganho de seguidores 1. Aline: 1 milhão e 27 mil Aline já compartilhava sua rotina com 273 mil pessoas. Desde então, esse número foi crescendo até chegar a um milhão e trezentos mil. A participante foi a primeira pipoca a atingir a marca milionária, e é a que mais conseguiu seguidores desde o início do programa.

2. Gracyanne Barbosa: 500 mil A musa fitness já possuía um número expressivo de seguidores antes de entrar na casa: 11,8 milhões. Após o confinamento, já ganhou mais de meio milhão. Agora, a fisiculturista tem 12,3 milhões de pessoas acompanhando sua rotina.

3. Delma: 445 mil Joselma também impressiona com a quantidade de pessoas que se identificaram com ela. Antes de entrar na casa, a dona Delma tinha cerca de duas mil pessoas agregadas em seu Instagram. Agora, são 447 mil.

4. Diogo Almeida: 371 mil Um destaque da edição é Diogo Almeida. O ator entrou no programa com um Instagram acompanhado por 200 mil pessoas. Neste primeiro mês, mais 371 mil chegaram, fazendo-o chegar à marca de 571 mil seguidores.

5. Renata: 339,4 mil Renata também chegou na casa com uma quantidade considerável de admiradores. Eram 20,6 mil. O número foi se multiplicando até a bailarina chegar aos 360 mil seguidores atuais. 6. Daniele Hypólito: 306 mil A ex-ginasta entrou com 532 mil pessoas que já admiravam sua história como atleta. O BBB impulsionou o número em mais de 300 mil. Atualmente, Daniele tem uma rede com 838 mil seguidores. 7. Eva: 281,8 mil A fisioterapeuta de Fortaleza ingressou no reality com 15,2 mil seguidores. Neste primeiro mês, terminou com 297 mil. São 281,8 mil pessoas a mais em seu Instagram.



8. Diego Hypólito: 277 mil

O ex-atleta possuía 723 mil seguidores ao entrar no BBB. Depois de mais 277 mil pessoas passarem a segui-lo, Diego conseguiu atingir a marca de um milhão.

9. Guilherme: 260 mil O genro de dona Delma tinha 3 mil usuários lhe seguindo quando entrou no BBB. Termina o primeiro mês com 263 mil pessoas lhe acompanhando. 10. João Gabriel: 253 mil Os gêmeos já entraram no BBB com redes bem movimentadas. João Gabriel tinha 214 mil seguidores antes do programa. Agora, são 467 mil.