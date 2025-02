BBB25: com R$ 260 mil, Eva conseguiria apartamento na área nobre de Fortaleza?

O POVO calculou o tamanho do apartamento que a nova líder do reality poderia comprar nos sete bairros mais caros da capital cearense; confira

Será que Eva conseguiria morar na área nobre de Fortaleza com esse valor? O POVO calculou o tamanho do apartamento que ela conseguiria comprar em cada um dos sete bairros com metro quadrado mais caro na cidade.

A cearense Eva se tornou a nova líder do BBB 25 nesta sexta-feira, 14, após uma prova de resistência de mais de 12 horas de duração. Além dos privilégios vindos pela liderança, a sister também descobriu que ganhou um apartamento no valor de R$ 260 mil.

Os dados sobre o preço do metro quadrado são do Sindicato da Construção do Ceará (Sinduscon-CE), nos quais os preços para a venda dos imóveis são calculados a partir de lançamentos de novos prédios residenciais em Fortaleza.

Com R$ 260 mil em prêmio da MRV, o maior apartamento que a cearense conseguiria entre os bairros com metro quadrado mais caro teria cerca de 20m². Confira os tamanhos a seguir:

BBB 25 e apartamento de Eva: entenda o custo para construir no Ceará

Um apontamento recente divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com dados do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinape) registrou o Ceará como a quarta maior alta do Brasil em custo médio para a construção civil em janeiro.

No Estado, a média do valor do metro quadrado no mês foi de R$ 1686,77, enquanto a média no Nordeste do Brasil foi de R$ 1674,30. A região também obteve o maior avanço mensal no valor médio da construção civil, com 0,61%. No Brasil, a alta foi de 0,51%.

Em relação a janeiro de 2024, o montante foi R$ 92,97 maior. Na explicação do valor, tem-se que R$ 1035,82 são referentes ao custo do material e cerca de 651 reais são para a mão de obra necessária a uma construção.