BBB 25: reality sugere dinâmicas da Casa de Vidro e Quarto Branco

A edição de terça-feira, 11, do Big Brother Brasil 25 trouxe um possível spoiler sobre novidades no jogo. Durante o VT de abertura do programa, fãs atentos notaram referências a dinâmicas clássicas como a Casa de Vidro e o Quarto Branco . Ambas apareceram em uma lista ao lado de um ponto de interrogação , indicando incerteza sobre sua inclusão nesta edição.

Nas redes sociais, espectadores especularam sobre a possibilidade de uma dessas dinâmicas — ou ambas — retornarem ao programa. Em referência ao anime Death Note, o programa sugeriu no VT que pode voltar com as dinâmicas visando movimentar o jogo e atrair a atenção do espectador.

Uma edição histórica como o BBB 25 não poderia deixar de relembrar dinâmicas tão amadas pelo público. A última vez em que o temido quarto branco foi usado no BBB foi na edição de 2020, quando Manu Gavassi, Prior e Gizelly foram obrigados a cumprir as consequências de um castigo do Monstro.