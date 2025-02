BBB 25: quem venceu a prova do anjo hoje, 15? Quem foi pro Monstro?

Renata se tornou anjo após escolher o frasco número 6 / Crédito: Reprodução/ Globoplay

A quinta Prova do Anjo do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) aconteceu na tarde deste sábado, 8 de fevereiro, em disputa que terminou com a vitória da cearense Renata Saldanha, com o fim da dinâmica de duplas. Com a conquista, além de conseguir R$ 10 mil e o direito de usufruir de um almoço especial com recado das famílias, no domingo, 9, a participante ganha imunidade para a formação do próximo paredão, já que se trata de um anjo autoimune, e poderá escolher outra pessoa para imunizar.

Renata e Vinícius venceram as etapas de duplas da prova e depois precisaram competir num jogo de sorte, no qual quem escolhesse o número premiado ganhava a prova. Renata conseguiu a vitória com o número 6.

A dinâmica ocorreu em formato de quiz em três fases, cada dupla competia entre si e a vencedora ia para a proxima etapa. As duas últimas duplas foram a da Gracyanne e Camilla que disputaram contra Renata e Vinícius, que saíram vitoriosos. BBB 25: Como será o Castigo do Monstro? O Castigo do Monstro desta semana se chama "Monstro Cadeado" e é cumprido por apenas uma pessoa. A pessoa escolhida deve ficar trancada por um cadeado de verdade e só poderá se liberar após encontrar uma chave no espaço. Além disso, na dinâmica dessa semana o público terá participação ativa no castigo e a cada rodada poderão votar no Gshow se querem que o participante permaneça ou não mais tempo no castigo.

