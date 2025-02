Eva é a nova líder do BBB 25; veja tudo que a cearense já fez na casa

Eva venceu a quinta liderança no Big Brother Brasil (BBB 25) / Crédito: Reprodução/ Globoplay

A cearense Eva, que entrou no Big Brother Brasil 25 em dupla com Renata, é uma das participantes que mais tem acumulado conquistas ao longo do programa. Nesta sexta-feira, 14, a bailarina venceu a prova do líder em uma disputa de resistência que durou 12 horas. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Natural de Fortaleza, Eva pode se considerar especialista em provas de resistência. Na primeira semana do reality, ela e Renata venceram o primeiro desafio desse tipo na edição, garantindo imunidade.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com o fim das duplas, essa foi a primeira conquista individual da sister, garantindo sua permanência na casa mais vigiada do Brasil por pelo menos mais uma semana.

Eva no BBB 25: estreia em provas (14 de janeiro)

Já no segundo dia de programa, as duplas foram formadas para a primeira prova de resistência da temporada. Após pouco mais de seis horas de disputa, Eva e Renata se mantiveram firmes e conquistaram a imunidade no primeiro paredão. BBB: Eva e Renata relembram vida em ONG e Diego chora; CONHEÇA Edisca Além da tranquilidade de escapar da berlinda, a dupla ainda recebeu um prêmio de R$ 10 mil para cada uma.

Ainda na primeira semana, após a consagração de Aline e Vinícius como os primeiros líderes, Eva e Renata foram convidadas para o primeiro VIP da edição 2025. Eva no BBB 25: fuga do Paredão (26 de janeiro)

Na segunda semana do programa, Eva e Renata ficaram a um passo de estrear no paredão. As duas empataram com Diego e Daniele Hypólito como os mais votados pela casa naquela ocasião. Coube aos líderes Diogo Almeida e Vilma desempatarem a votação, e eles optaram por enviar os irmãos Hypólito à berlinda.

Eva no BBB 25: Big Fone e exposição (29 de janeiro)

Na semana seguinte, Eva atendeu o Big Fone e, com sua dupla, convidou Delma e Guilherme, além de Maike e Gabriel, para um "almoço especial". No final da dinâmica, elas escolheram Daniele Hypólito e Mateus para trocar de quarto, Gracyanne para ficar de fora do Show de Quarta e Thamiris e Diego Hypólito para ficarem grudados. Como consequência, a dupla de bailarinas ainda garantiu imunidade pela segunda vez na temporada. No entanto, elas não sabiam que o almoço e todas as suas escolhas foram transmitidos para a casa inteira. Isso gerou atritos com Gracyanne Barbosa, Giovanna e as irmãs Camilla e Thamiris.