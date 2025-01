Enquete BBB: qual foi o pior participante da história do reality?

Em toda jornada do herói, ao longo da história, sempre haverá um confronto com um vilão marcante. O mesmo ocorre durante as edições do Big Brother Brasil (BBB). Grandes personagens já protagonizaram momentos memoráveis ao longo das 24 temporadas, enquanto outros foram amplamente odiados.

Expulsões, intrigas com favoritos ou atitudes autoritárias: diversos são os motivos para que uma pessoa crie desafetos em relação a um participante do BBB. Todos esses aspectos podem culminar em um paredão e, consequentemente, na eliminação do jogador.