Cotada para o BBB 25, Daniele Hypolito é exonerada de cargo no Rio

Em meio a rumores de participação no BBB 25, Daniele Hypolito pede exoneração de cargo público no Rio / Crédito: Reprodução/Instagram @danyhypolito

Um dos nomes que vêm sendo especulados para a lista de integrantes do “Camarote” do Big Brother Brasil 25 é o de Daniele Hypolito. E a recente exoneração dela de um cargo público no Rio de Janeiro, a pedido da ex-ginasta, alimenta mais a narrativa. Na segunda-feira, 6, o Diário Oficial do Rio de Janeiro publicou que Daniele havia sido exonerada do cargo de assessora especial da Secretaria de Esporte e Lazer do estado. O pedido de saída foi feito por ela.