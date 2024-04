BBB 24: veja como ficou a divisão entre VIP e Xepa

Mudanças na reta final do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) influenciam na divisão entre VIP e Xepa; saiba os detalhes para a última semana do programa

Com o fim do Modo Turbo do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24), o programa entrou na reta final na noite dessa quinta-feira, 11 de abril (11/04). Após a eliminação de Beatriz, o reality show chega em seus últimos dias, o que influencia a divisão entre VIP e Xepa.



A dinâmica para esta semana prevê ainda a formação do último Paredão do BBB 24: ele será entre as três pessoas que deixarem a Prova do Finalista primeiro. Quem vencer a disputa, por sua vez, já tem vaga garantida na final.



Reta final do BBB 24: Como ficou a divisão entre VIP e Xepa?

A última Prova do Líder do BBB 24 foi disputada na terça-feira, 9. O embate terminou com a vitória de Matteus, que levou Alane para o VIP.