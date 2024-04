BBB 24: após ser eliminado, Lucas Buda descobre que está solteiro

Após ter sido o 19º eliminado do BBB 24, em paredão com Alane e Isabelle, Lucas Buda descobriu que está solteiro. Durante o “Bate-Papo BBB”, transmitido no Globoplay na noite dessa terça-feira, 9, o professor de educação física falou sobre a situação.

A produção do programa conversou com Buda após o Paredão. Lucas foi informado que sua agora ex-esposa, Camila Moura, anunciou a separação durante a estada dele no reality show.

No programa pós-eliminação, os apresentadores Ed Gama e Thaís Fersoza pediram que o professor comentasse o ocorrido. Buda pontuou que entende a decisão de Camila, mas que a relação com Pitel era de amizade. Ele disse que, com a saída do programa, espera conversar com a ex-esposa antes de falar mais sobre o assunto.