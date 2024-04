BBB 24: veja mudanças sobre a Prova do Líder hoje (11/04)

O Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) teve mudanças sobre a Prova do Líder na noite dessa quinta-feira, 11 de abril (11/04). A alteração ocorre após o Modo Turbo do programa, que modificou a dinâmica do reality show nos últimos dias.

Com o programa na reta final — o último dia do BBB 24 será a próxima terça-feira, 16 —, a tradicional disputa pela coroa da semana não ocorrerá. Os quatro participantes que seguem no jogo após a eliminação de Beatriz — Alane, Davi, Isabelle e Matteus — competem, desta vez, pela primeira vaga na final do reality.

Após a definição do finalista, os outros participantes estarão na berlinda. A formação do último Paredão do BBB 24, portanto, ocorrerá junto ao resultado da Prova do Finalista.