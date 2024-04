BBB 24: Isabelle e Matteus finalmente se beijam durante a festa

O casal preferiu confirmar o relacionamento quando estavam a sós no quarto, longe dos olhares na pista de dança. Confira como foi a festa no BBB 24

Antes do início da festa, Isabelle e Matteus já estavam em clima de romance e a sister deu vários beijos na bochecha do gaúcho. Nos últimos dias, os dois começaram uma aproximação .

Além de aproveitarem a pista de dança, Isabelle e Matteus também curtiram o tempo sozinhos no quarto Fada. Confira como foi a festa de ontem no BBB 24.

Durante a festa de ontem no BBB 24, Matteus e Isabelle finalmente se beijaram , após a torcida dos outros participantes. Com Lula Santos e Pedro Sampaio, os confinados comemoraram o “Top 5” da edição.

Então, os outros participantes começaram a incentivar beijo entre eles. Primeiro, Davi empurrou Matteus para perto de Isabelle e disse: “Vai, acaba logo com isso”.



Alane e Beatriz também incentivaram o brother a insistir com a manauara.

BBB 24: Matteus e Isabelle se beijam pela primeira vez

Mesmo com as insistências, os dois não tiveram nada na pista de dança e o beijo veio quando os dois estavam a sós no quarto Fada.