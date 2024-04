BBB 24: veja divisão entre VIP e Xepa do líder Matteus

Após vencer a vigésima Prova do Líder do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24), na noite dessa terça-feira, 9 de abril (09/04), Matteus pôde escolher quem o acompanhará no VIP. Ele teve apenas uma pulseira para distribuir, além da própria. Com isso, Matteus também definiu quem está na Xepa esta semana

BBB 24: quem Matteus levou para o VIP?

Alane.

BBB 24: quem Matteus deixou na Xepa?

Beatriz;

Davi;



Isabelle.



