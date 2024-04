Davi e Beatriz discutem no BBB 24: 'egoísta e imatura'

Ele completou dizendo: “Você não pensa na pessoa que está do seu lado, que ainda é uma grande amiga sua dentro do jogo”.

“Bia, eu acho você egoísta porque, quando você está no Paredão, você sempre vai lá na cozinha e quer comer toda a sua comida para não deixar nada para ninguém, caso você saia do programa ”, começou ele.

A dupla seguiu brigando em direção à cozinha e Davi citou o look feito com cascas de banana para justificar seu ponto.

BBB 24: Alane defende Beatriz após briga com Davi

Após a discussão com Davi, Bia desabafou com Alane, que afirmou que está do lado dela na briga: “Estou totalmente do seu lado, não porque você é minha amiga, mas porque eu te admiro”, afirmou a modelo.

Alane também criticou a atitude de Davi em criticar a então aliada.