BBB 24: Quem ganhou a Prova do Finalista hoje (12/04)?

O Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) teve sua última prova decidida nesta sexta-feira, 12. A disputa terminou com a vitória de Davi. O participante foi o primeiro a garantir vaga na final do reality show: os demais formam o 21º Paredão. O finalista também ganhou um carro zero quilômetro.

Com isso, os benefícios da liderança também não ocorrem mais: o Quarto do Líder foi fechado, e não há mais divisão entre VIP e Xepa no programa.

A mudança marca o fim do Modo Turbo do BBB. A Prova do Finalista do BBB 24 começou logo após a eliminação de Beatriz Reis, na noite dessa quinta-feira, 11, fechando o ciclo com ritmo mais acelerado do programa.