Ana Maria Braga se desculpa por chamar Lucas Buda de 'menino gordo'

Após ter chamado Lucas Buda de “menino gordo”, Ana Maria Braga se pronunciou e pediu desculpas pelo o ocorrido. A nota de posicionamento foi enviada ao Splash Uol na tarde de terça-feira, 9.

A fala da apresentadora aconteceu na manhã do mesmo dia, no programa Mais Você, da Globo. Ela comentava sobre a solidão do então participante com a saída de seus aliados.

“A gente fica com vontade de dar colo para esse menino gordo, né?”, comentou ao ator Silvero Pereira, que participava da edição.