Berlinda foi definida nesta sexta-feira, 12 de abril; vote na enquete O POVO em quem você quer que saia no Paredão do BBB 24: Alane, Isabelle ou Matteus?

O último Paredão do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) foi formado nesta sexta-feira, 12 de abril (12/04). A disputa marca o fim do Modo Turbo e a chegada da reta final do programa: a formação da berlinda foi diretamente relacionado à definição do primeiro finalista do reality.



O voto é para sair, com o trio: Alane, Isabelle e Matteus.

Enquete Paredão BBB 24 - quem sai: Alane, Isabelle ou Matteus?

Enquete BBB 24: como foi formado o Paredão?

Na dinâmica desta semana no BBB 24, a formação do Paredão foi muito simples: quem vencesse a Prova do Finalista teria, como indica o nome, vaga garantida na final. Os outros participantes estariam na berlinda.