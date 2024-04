Ao falar sobre o 'BBB' no 'Mais Você', Giovanna diz que Davi 'causa desconforto em muita gente'

Giovanna foi a 18ª eliminada do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24), em paredão contra Alane e Davi, na noite desse domingo, 7 de abril (07/04) Crédito: Reprodução/GShow

Eliminada do Big Brother Brasil no domingo, 7, Giovanna participou do Mais Você nesta segunda-feira, 8. Ela conversou com Ana Maria Braga sobre seus principais momentos no programa, alianças e desavenças. Giovanna começou relembrando a fratura que teve logo no início do BBB 24, que a excluiu de várias provas. "Era muito difícil. Eu ficava com muito medo de sair antes da hora por causa da fratura", contou. "Foram dias difíceis. Mas que bom que deu tempo de disputar uma prova". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ela também falou sobre MC Binn, com quem teve um envolvimento na casa. "Acima de qualquer coisa, é uma pessoa que quero levar para a minha vida".

Ana questionou a ex-sister sobre o incômodo da casa com Davi, que arrumava a mesa de café da manhã e limpava a casa todos os dias. "Era muito frequente ele acordar antes do despertar do Raio X", disse. "Quando a gente acordava, ele já tinha feito tudo na casa. Ele reclamava que a gente não fazia nada, mas ele não deixava nada para ninguém fazer". A apresentadora também exibiu uma cena do início do programa, em que Giovanna desmontou a mesa posta por Davi. Segundo a participante, ela não lembrava porque isso aconteceu. "Eu não desmontaria de propósito ou na frente dele só para provocar. Não tenho idade para isso", contou. "Nunca houve uma conversa, então não pude explicar meu lado para ele". Na dinâmica do Mais Você, Giovanna teve que selecionar quem era o "vilão" da edição e escolheu Davi. "Pelo que vivi lá dentro, era ele", reforçou. "A questão não é ele como pessoa, era ele jogador. Causava muito desconforto com muita gente, era agressivo com as palavras".