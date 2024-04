Enquete Paredão BBB 24: votação atualizada hoje, 19; quem sai?

Alane, Beatriz e Raquele estão no Paredão do BBB 24. Confira o resultado parcial e atualizado de hoje, terça (19/03), da votação na enquete O POVO

O Paredão foi formado na noite de domingo, 17. Desta vez, foram quatro indicações, com uma pessoa escapando na Prova Bate-Volta.

O resultado do 13º Paredão do BBB 24 será divulgado na noite desta terça-feira, 19, logo após a novela " Renascer ". Alane , Beatriz e Raquele disputam a berlinda da semana. Veja abaixo o resultado parcial da enquete O POVO .

O mais votado pela casa iria ao Paredão. Davi, com seis votos, foi o indicado. Depois disso, a casa deu início à segunda votação. Alane, com cinco votos, foi a indicada.

A líder Giovanna tinha uma indicação e colocou Beatriz no Paredão . Em seguida, começou a primeira votação aberta da casa. Os participantes deveriam votar, na sala, entre os outros quatro que haviam sido colocados "na mira" por Giovanna.

Após isso, Davi escapou do paredão por meio da prova Bate-Volta.

Enquete BBB 24: quem o público acha que deve ser eliminado do reality show



A enquete produzida pelo O POVO indica Raquele como a escolhida do público para sair no programa. A sister conta com 90,53% dos votos contra 4,97% de Alane e 4,50% de Beatriz.



Assim, Raquele é a possível eliminada, alcançando a maioria dos votos para sair.



Enquete paredão BBB 24 | Quem sai: Alane, Beatriz ou Raquele? VOTE

Enquete BBB 24: Conheça as sisters que estão no paredão