Enquete Paredão BBB 24 - quem sai: Alane, Beatriz ou Raquele?

Berlinda foi definida na noite deste domingo, 17; vote na enquete O POVO em quem deve sair no Paredão do BBB 24: Alane, Beatriz ou Raquele?

O paredão começou com dois imunizados: Matteus, por ter vencido a Prova do Anjo, não podia ser votado. Ele também podia salvar mais uma pessoa da berlinda , e escolheu Beatriz.

O décimo terceiro Paredão do Big Brother Brasil 2024 ( BBB 24 ) foi formado na noite deste domingo, 17 de março (17/03). O voto na berlinda é para sair, com um trio escolhido pela casa: Alane, Beatriz e Raquele.

Raquele, porém, desfez a escolha do brother. Com o Poder Curinga da semana, o "Poder da Verdade" , ela poderia anular a imunidade de um participante .

Enquete Paredão BBB 24: conheça nova votação e veja como votar no Gshow

A nova edição do BBB 24 tem um novo sistema de votação, que será dividido em duas alternativas: o Voto de Torcida e o Voto Único.

A validação de votos no sistema misto do Gshow acontece mediante o cadastro do indivíduo em uma conta Globo. Na primeira opção, o Voto de Torcida, o processo continua o mesmo, enquanto a mudança real fica para o Voto Único, com apenas uma escolha e solicitação do CPF do usuário.

Entenda como se cadastrar e participar da votação para o BBB 24.