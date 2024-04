Wanessa aponta falta de jogo limpo e diz que poderia expulsar Davi

Wanessa Camargo falou sobre suas ações na casa do BBB 24 em entrevista ao 'Fantástico' Crédito: Reprodução/Globo

A cantora Wanessa Camargo deu a primeira entrevista após ser expulsa do BBB 24. Ela falou ao Fantástico nesse domingo, 17, para anunciar o fim do relacionamento com Dado Dolabella. Wanessa foi questionada sobre suas atitudes no reality. Internautas comentaram que a entrevista não melhorou a imagem da artista e que ela não teria aprendido com seus erros. Confira os destaques da entrevista de Wanessa Camargo à jornalista Renata Ceribelli. BBB 24: Wanessa diz que poderia ter causado a expulsão de Davi Ao ser questionada se o motivo da sua expulsão foi justo, Wanessa afirmou que a decisão foi acertada baseada nas regras do programa, mas que não foi um "jogo limpo".

Ela relembrou que Davi chegou a derrubá-la em uma brincadeira na área externa da casa, mas entendeu que não foi proposital. “Eu poderia ter usado essa regra (da agressão) ao meu favor também”, disse. BBB 24: Wanessa afirma que não tentou isolar Davi no reality A apresentadora Renata Ceribelli questionou Wanessa sobre tentar isolar Davi do restante da casa, mas ela negou. No entanto, a reportagem mostrou vídeo da ex-sister falando mal do brother no período em que esteve no reality. Wanessa também se defendeu afirmando que não disse que Davi era violento. “Quando eu cheguei aqui fora eu me assustei com a forma como as pessoas viram… com coisa tirada fora do contexto”, explicou a cantora.