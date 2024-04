BBB 24: quem saiu hoje (19/03)? Veja o eliminado deste paredão

A participante foi a mais votada no Paredão triplo com Alane e Beatriz . Ela teve 87,14% da porcentagem da votação.

Tanto a enquete do O POVO como do portal Uol já apontavam a eliminação da sister.

Raquele



87,14%

Alane



10,94%

Beatriz

1,92%

Paredão BBB 24: conheça nova votação e veja como votar no Gshow

A nova edição do BBB 24 tem um novo sistema de votação, que será dividido em duas alternativas: o Voto de Torcida e o Voto Único.

A validação de votos no sistema misto do Gshow acontece mediante o cadastro do indivíduo em uma conta Globo. Na primeira opção, o Voto de Torcida, o processo continua o mesmo, enquanto a mudança real fica para o Voto Único, com apenas uma escolha e solicitação do CPF do usuário.