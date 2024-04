Fernanda acredita que estará na final se Raquele for eliminada

Sister teorizou sobre final do reality em conversa com Pitel. Confira a conversa entre as participantes do BBB 24

Durante conversa com Giovanna Pitel, Fernanda Bande teorizou sobre a possibilidade de ser uma das cinco finalistas do Big Brother Brasil 2024 (BBB 2024). De acordo com a sister, se Raquele for eliminada no paredão da noite desta terça-feira, 19, ela (Fernanda), estará na final.

A teoria foi criada após Fernanda analisar as imagens da parede de porta-retratos que tem os olhos dos integrantes da casa. "Se a Raquele sair, eu já sou o único olho dessa prateleira. O Bin já é o único olho da prateleira dele. Nós já somos finalistas!", brincou ela.