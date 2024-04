BBB 24: Rivalidades e descoberta do poder falso marcam a madrugada

BBB 24: Giovanna usa Central do Líder escuta Beatriz falando de Raquele Crédito: Reprodução/Globoplay

Em noite de formação do paredão, a rivalidade entre os grupos da casa ficou ainda mais acirrada no BBB 24. Pela Central do Líder, Giovanna e Raquele escutaram Beatriz falando delas. Ainda, Pitel seguiu mentindo sobre o poder falso que ganhou na semana passada. Davi teve embate com Alane e fez a sister chorar.



Confira o que aconteceu na madrugada do BBB 24. BBB 24: Giovanna e Raquele escutam fala de Bia sobre a formação do paredão Enquanto ouviam a conversa do grupo Fada pela Central do Líder, Giovanna e Raquele escutaram Beatriz comentar sobre a doceira ter tirado sua imunidade com o poder curinga. “Tirou minha imunidade, mas foi para o paredão, para deixar de ser idiota”, disse Bia sobre Raquele.

Raquele disse que aproveitará o Sincerão desta segunda-feira, 18, para falar o que pensa da vendedora: “Vou chamar ela de idiota amanhã no ao vivo: 'Idiota aqui é você, você que é idiota!'. Me respeita, porque eu nunca faltei com respeito com você”. BBB 24: Pitel descobre que o poder que recebeu é falso Na última semana, Pitel e Fernanda encontraram o “Poder do Falso” e decidiram que ele ficaria com a assistente social. Então, Pitel disse para os outros participantes que havia recebido o poder por votação do público, o que fez eles ficarem pensativos sobre qual seria o poder que a sister recebeu. Na formação do paredão, no entanto, Tadeu informou que se tratava de um poder falso, que não valia privilégios. O apresentador também informou que a produção não iria desmentir a estória contada por Pitel. Momentos depois a sister aproveitou para seguir mentindo sobre o significado por poder. Ela disse para Raquele e Giovanna que o “Poder do Falso” serviria para anular o Poder Curinga de Raquele e ela escolheu não usar. BBB 24: Alane chora após brincadeira de Davi Alane, Beatriz, Davi e Matteus brincavam de entrevistas na área externa da casa. Em determinado momento, o baiano perguntou a Alane sobre sua carreira como atriz: “Quando você começou a sua carreira, qual foi a sua maior inovação que você teve em todo o início da sua carreira artística brasileira?”.